هنحتل الجيش والشرطة.. آخر هذيان الهارب محمد على .. شاهد

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للمقاول الهارب محمد علي يظهر فيه بحالة هذيان وصل إليها.



وظهر المقاول الهارب محمد علي، في الفيديو وهو يحرض على التظاهر ضد القوات المسلحة والشرطة وتخريب مؤسسات الدولة، قائلا:" لما ننزل ممكن نحتل الأقسام ".



وعلق عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" مصر دولة كبيرة ومش غرفتين وصالة وبها 100 مليون مصري، ومحمد علي توقع نزول 500 ألف مصري ولكنه غير رأيه بسبب عدم وجود بوادر نزول للشعب المصري، وانت إزاي عايز تحتل الجيش!؟".

