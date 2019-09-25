ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هنحتل الجيش والشرطة.. آخر هذيان الهارب محمد على .. شاهد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:46 م
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي
هاني حسين
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للمقاول الهارب محمد علي يظهر فيه بحالة هذيان وصل إليها.

وظهر المقاول الهارب محمد علي، في الفيديو وهو يحرض على التظاهر ضد القوات المسلحة والشرطة وتخريب مؤسسات الدولة، قائلا:" لما ننزل ممكن نحتل الأقسام ".

وعلق عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" مصر دولة كبيرة ومش غرفتين وصالة وبها 100 مليون مصري، ومحمد علي توقع نزول 500 ألف مصري ولكنه غير رأيه بسبب عدم وجود بوادر نزول للشعب المصري، وانت إزاي عايز تحتل الجيش!؟".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. المقاول محمد على يرقص بـ الشيشة في أحد الملاهي الليلة

بعد الفشل الذريع.. عمرو أديب يقتحم جروبات الإخوان السرية ويفضح خطتهم للتظاهر

بعد فشل دعوات التظاهر.. عمرو أديب يكشف مخطط المقاول محمد على القادم.. فيديو

عمرو أديب: فستان رانيا يوسف عامل تريند أعلى من محمد علي.. فيديو

حلوة وعجبانى.. عمرو أديب يعرض رسالة صوتية للإخواني الهارب هاني صبري ..فيديو

مفاجأة مدوية.. 7 شخصيات من جنسيات أجنبية يحرضون ضد مصر ويدعون للتظاهر.. اعترافات مثيرة

ترشيحاتنا

خانتنى .. القبض على عامل فى المنيا لشروعه فى قتل عشيقته

شوقي غريب : نصحت ثلاثي الأهلي بالرحيل

أول صدام بين حسام البدري وشوقى غريب قبل انطلاق أمم إفريقيا

بفستان أنيق.. مى عمر تبرز أنوثتها بإطلالة كلاسيك فى مهرجان الجونة

خضعت لعملية تجميل ..التعليق الأول من حلا شيحا على صورها التي أثارت الجدل

رقيق أوي .. حلا شيحة بفستان بيبي بلو يثير إعجاب المتابعين في الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور

ياسر جلال يعلن عن مسلسله الجديد فى رمضان القادم.. صور

شاهد.. فستان إنجى المقدم فى أول إطلالة لها بـ مهرجان الجونة السنيمائى.. صور