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منوعات

بـ 4 كاميرات وميزة التقريب البصري.. جالاكسي إس 11 بمواصفات خيالية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:33 ص
سامسونج جالاكسي إس
سامسونج جالاكسي إس 11
آية جمعة
على الرغم من أن سامسونج أطلقت للتو أحدث هواتفها في سلسلة "نوت" Note وهو هاتف "سامسونج نوت 10" فإن هاتف سامسونج الجديد "سامسونج جالاكسي إس 11"، Galaxy S11 قد بدأ بالفعل في سرقة الأضواء بسبب ميزاته الرائعة.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة The Elec الكورية، ذكرت مصادر في صناعة الهواتف الذكية أن (ساسمسونج جلاكسي إس 11) Samsung Galaxy S11 يحتوي على كاميرا تكبير بصري 5X.

وتعمل هذه الكاميرا على زيادة المساحة المسموح باستخدامها للتكبير / التصغير البصري، بينما يمنع في الوقت نفسه الهاتف من زيادة سمكه. 

وبخلاف الزوم الرقمي (الإلكتروني) ، يوفر الزوم البصري جودة أعلى بكثير من خلال عدم اقتصاص الصورة من أجل الاقتراب. 

يذكر التقرير أيضًا أن (جالاكسي إس 11) Galaxy S11 سيأتي بإعداد كاميرا رباعية، وبالنظر إلى ما نعرفه عن (نوت 10 بلاس) Note 10+، يمكننا أن نفترض أن سامسونج Samsung ستستخدم في هاتفها الجديد إعدادًا مشابهًا بما في ذلك الكاميرا الرئيسية والكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا المقربة ومستشعر ToF.

وأوضح التقرير أيضًا أن سامسونج Samsung ستستخدم مستشعر للكاميرا بدقة 108 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية وسيكون هذه قفزة كبيرة على مجسات 12MP التي تستخدمها حاليًا في سلسلة هواتف Galaxy S و Note.

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