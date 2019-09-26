والد عمر جابر يكشف سر انتقاله نجله لـ بيراميدز وإمكانية انضمامه لـ الأهلي

كشف محمود جابر مدرب الإسماعيلى السابق، ووالد عمر جابر نجم بيراميدز، عن سر انتقال ابنه لـ فريقه الحالي، وإمكانية انضمامه إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.





وأكد محمود جابر، في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن فريق بيراميدز قدم عرضًا رائعًا لضم اللاعب، إضافةً إلى أن فريق لوس انجلوس طلب مقابلًا ماديًا كبيرًا لبيعه؛ لذلك تم انتقاله بشكل رسمي لبيراميدز.





وأضاف محمود جابر، أن عمر جابر سينضم لفريق الإسماعيلي يومًا ما خلال مسيرته الاحترافية، مشددًا على أنه من الصعب انتقاله لفريق الأهلي نظرا لعشقه وحبه لفريق الزمالك.





وتابع محمود جابر، أن نادي الزمالك كان قريبًا للغاية من منزله لذلك كان يحرص عمر جابر على المران يوميًا في النادي.