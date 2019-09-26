ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

والد عمر جابر يكشف سر انتقاله نجله لـ بيراميدز وإمكانية انضمامه لـ الأهلي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:46 ص
عمر جابر
عمر جابر
ياسمين تيسير
كشف محمود جابر مدرب الإسماعيلى السابق، ووالد عمر جابر نجم بيراميدز، عن سر انتقال ابنه لـ فريقه الحالي، وإمكانية انضمامه إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمود جابر، في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن فريق بيراميدز قدم عرضًا رائعًا لضم اللاعب، إضافةً إلى أن فريق لوس انجلوس طلب مقابلًا ماديًا كبيرًا لبيعه؛ لذلك تم انتقاله بشكل رسمي لبيراميدز.

وأضاف محمود جابر، أن عمر جابر سينضم لفريق الإسماعيلي يومًا ما خلال مسيرته الاحترافية، مشددًا على أنه من الصعب انتقاله لفريق الأهلي نظرا لعشقه وحبه لفريق الزمالك.

وتابع محمود جابر، أن نادي الزمالك كان قريبًا للغاية من منزله لذلك كان يحرص عمر جابر على المران يوميًا في النادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك ينضم لـ بيراميدز .. ومخطط لإفساد انضمام قفشة للأهلي

الزمالك يسعى لـ ضم نجم فريق بيراميدز

لم نجامل الأهلي .. مصر المقاصة: هذه أسباب فشل صفقة انضمام جون أنطوي لـ الزمالك

مش مفيد.. محمد فاروق يكشف عن رأيه في كهربا عقب إمكانية انضمامه للمارد الأحمر

تعرف على أبرز الراحلين عن الاهلى والزمالك وبيراميدز

نهائي كأس مصر .. موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

عايم في الكباريهات.. هجوم ناري من عمرو أديب ضد الهاربيَن محمد علي وأيمن نور.. فيديو

وفاة شقيق عدلي القيعي

قطع المياه عن بعض المناطق بشارع الهرم بـ الجيزة 6 ساعات

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بـ 4 كاميرات وميزة التقريب البصري.. جالاكسي إس 11 بمواصفات خيالية

خطة إبليس.. يضع حبة مخدرة لفتاة أيرلندية في كأسها ليغتصبها.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور

ياسر جلال يعلن عن مسلسله الجديد فى رمضان القادم.. صور