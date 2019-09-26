المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

أشاد نادي أستون فيلا الإنجليزي بـ النجم المصري محمود حسن تريزيجيه ومنتخب مصر عقب تألقه مع الفريق أمام برايتون، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.





ونشر الحساب الرسمي لـ فريق أستون فيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددا من الصور لـ تريزيجيه من المباراة.





وعلقت الصفحة "المحارب تريزيجيه من المباراة".





وتأهل أستون فيلا، بمشاركة محمود تريزيجيه، إلى دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، عقب الفوز أمام فريق برايتون، بنتيجة 3 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.





سجل أهداف فريق أستون فيلا أمام برايتون، جوتا كنور هوريهان وجاك جرليش، فى الدقائق 22، 33 و 78، بينما أحرز هدف برايتون الوحيد هايدون روبيرتس فى الدقيقة 61 من عمر اللقاء.