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حوادث

سقطت من الرابع .. مصرع طفلة أثناء لهوها في سوهاج

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:56 ص
مصرع طفلة أثناء لهوها
مصرع طفلة أثناء لهوها في سوهاج
خالد رياض
استقبل مستشفي أخميم المركزي، طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة إثر سقوطها من نافذة الطابق الرابع أثناء لهوها بمنزلها بحي الكوثر.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي أخميم المركزي بوصول "بسملة.ع.خ" 3 سنوات وتقيم دائرة قسم الكوثر "جثة هامدة" إثر سقوط من علو، وبالفحص وسؤال والدتها "عصمت.ع.ح" 40 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو ابنتها بنافذة مسكنها بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضًا مما نتج عنه وفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة والفقرات العنقية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

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