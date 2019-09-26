سقطت من الرابع .. مصرع طفلة أثناء لهوها في سوهاج

استقبل مستشفي أخميم المركزي، طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة إثر سقوطها من نافذة الطابق الرابع أثناء لهوها بمنزلها بحي الكوثر.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي أخميم المركزي بوصول "بسملة.ع.خ" 3 سنوات وتقيم دائرة قسم الكوثر "جثة هامدة" إثر سقوط من علو، وبالفحص وسؤال والدتها "عصمت.ع.ح" 40 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو ابنتها بنافذة مسكنها بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضًا مما نتج عنه وفاتها ونفت الشبهة الجنائية.



