صعبت علي نفسي.. محمد التاجي: لم أعلن قرابتي للفنان عبد الوارث عسر لهذا السبب.. فيديو

قال الفنان محمد التاجى، إنه تربى فى منزل جده الفنان عبد الوارث عسر، مؤكدًا أنه كان منظما جدًا ومرتبا فى أفكاره ومهندما، لافتًا إلى أنه كان قارئا عظيما فى جميع المجالات وكان لديه مكتبة عظيمة بمنزله.





وأضاف الفنان محمد التاجى، خلال حواره مع الإعلامى احمد مجدى، المذاع ببرنامج " صباح البلد" على فضائية " صدى البلد"، أن جده شجعه خلال فترة دراسته، على التمثيل بمسرح المدرسة والجامعة كـ"هواية"، وكان مؤيدا له جدًا ولكنه كان ضد احترافى للتمثيل واتخاذه مهنة لى.





وأوضح محمد التاجى، أن جده اشترط عليه أن لا يصارح أحدا نهائيًا بقرابته له، ولا يطلب من أحد فى الوسط أن ينسب إليه دور بحجة قرابته له، وصعبت عليه نفسه جدًا لأنه رأى كل زملائه أهاليهم يساندونهم ويساعدونهم فى بدايتهم، وأنه لم يساعده أحد، مؤكدا أنه لم يعلن صلة قرابته لجده الفنان عبد الوارث عسر، إلا بعد وفاته بعدة سنوات.



