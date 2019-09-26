تناوله قبل النوم.. مشروب طبيعي ينظف الكبد ويفقد الوزن

قدمت الدكتورة سكينة جمال ،أخصائى التغذية ،مشروب طبيعي بمثابة مفاجأة للجميع ،يساعد على تنظيف الكبد ،والتخسيس أثناء النوم وحرق دهون بشكل أكبر .





مشروب طبيعي يساعد على تنظيف الكبد وانقاص الوزن :





مشروب الكاموميل :





أكدت "أخصائى التغذية " أن مشروب الكاموميل ، واحد من أفضل المشروبات التى يمكن تناولها ليلا حيث انه سهل الهضم ويعمل على تنضيف الكبد لاحتوائه على مضادات الاكسده، كما انه يهدأ الاعصاب ويزيل التوتر من الجسم مما يساعد على النوم .





والكاموميل له القدرة على مقاومة الالتهابات مما يساعد على اراحة العضلات و الأنسجة الملتهبة.





المكونات المستخدمة :





ملعقة طعام من زهرة الكاموميل .

كوب من الماء .





طريقة التحضير :



