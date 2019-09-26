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توك شو

طريقة عمل صينية السمك بالصلصة للشيف توتا مراد..فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:20 م
صدى البلد
توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس، طريقة عمل صينية سمك بالصلصة.


وتضمّنت مقادير عمل صينية سمك بالصلصة ما يلي:

ثوم مفروم
ملح وفلفل
كزبرة ناشفة
عصير ليمون
بصل مفروم
كركم
زيت للقلى
سمك بلطي
دقيق
عصير طماطم
فلفل أخضر

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل صينية سمك بالصلصة، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

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