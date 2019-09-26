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مرأة

بإطلالة جريئة.. فنانة تونسية تُشعل الـ red carpet بمهرجان الجونة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:52 م
بإطلالة جريئة.. فنانة
بإطلالة جريئة.. فنانة تونسية تُشعل الـ red carpet بمهرجان ال
قسم المرأه
شاركت الفنانة سارة التونسي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بإطلالة جريئة وجذابة في اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي.

وأطلت سارة بـ فستان مجسم باللون الكافيه مكشوف من منطقة الصدر، وكان شعرها منسدلًا على كتفيها، ونالت الإطلالة إعجاب متابعيها.

ووضعت سارة ميكب بالألوان الترابية التى تناسب بشرتها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو مع أحمر شفاه باللون الكافيه، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وسلسلة رقيقة وبعض الخواتم.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.
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#elgounafilmfestival 🎬🌹

A post shared by Sarah Eltounsi - سارة التونسي (@sarah.eltounsi) on

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