حسام البدري: المنتخب يعاني من مشاكل.. وإصابة مروان محسن جزء منها .. صور

أكد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب يعاني من نواقص كثيرة خلال الفترة الماضية.



وقال حسام البدري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي اليوم إنه كان متابعا جيدا لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية، وأنه يعلم أن المنتخب يعاني من مشاكل عديدة.



وأشار حسام البدري في تصريحاته إلي أنه من ضمن المشاكل التي يعاني منها المنتخب هي قوام المنتخب ذاته، فهناك العديد من المراكز بها نقص.



وشدد حسام البدري على أن مركز مثل رأس الحربة داخل منتخب مصر يوجد به أزمة، وعلى سبيل المثال مهاجم المنتخب المتاح مروان محسن وتعرض أيضًا للأصابة، وسيغيب لمدة تصل إلى 5 أسابيع.



وأردف حسام البدري:" سنتابع خلال الفترة المقبلة مباريات الدوري المصري بطريقة مكثفة من أجل العمل على سد نواقص قوام المنتخب".