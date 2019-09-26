ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سعر خيالي لفستان الأميرة بياتريس في خطبتها اليوم.. صور

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:21 م
خطبة الأميرة بياتريس
خطبة الأميرة بياتريس
رشا عوني
أعلن قصر باكنجهام اليوم الخميس خطوبة الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، لرجل الأعمال إدواردو مابيلي موتسي ، بعد ان وقعا معا في قصة حب منذ شهر أكتوبر العام الماضي .

وتألقت العروس الأميرة بياتريس في فستان أنيق وبسيط باللون الأخضر ومشجر بالورود، وهو من زيمرمان ووصل سعره 595 جنيها إسترليني، مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج غير متكلف.

كما ظهرت العروس بياتريس ترتدي اسوار من كارتيه في يدها وتقدر تكلفتها ب ٢٧٣٠ جنيها إسترلينيا.

أما عن خاتم الزفاف فيظن ٣ ونصف قيراط فقد جاء سعره ١٠٠ ألف جنيه استرليني، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية .

وبحسب البيان الصادر عن القصر الملكي البريطاني، فمن المقرر أن يتزوج الثنائي بياتريس و ادواردو العام المقبل ٢٠٢٠.
سعر خيالي لفستان الأميرة بياتريس في خطبتها اليوم.. صور
سعر خيالي لفستان الأميرة بياتريس في خطبتها اليوم.. صور
سعر خيالي لفستان الأميرة بياتريس في خطبتها اليوم.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هكذا تستعد الأميرة بياتريس لزواجها من مليونير شاب

سبب إنساني.. ميجان ميركل تتخلى عن خاتم زفافها الألماس في جنوب إفريقيا

عايزة أتجوز.. حفيدة ملكة بريطانيا تعلن خطبتها على إيطالى.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

قبل المؤتمر الصحفي.. أول طلب من حسام البدري لاتحاد الكرة

بعد خسارة وزنها.. آيتن عامر تخطف الأنظار بفستان يبرز رشاقتها

تذليل العقبات .. ماذا قال حسام البدرى عن أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات جديدة

إعفاء كامل لأبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية بجامعة القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى بإطلالة شبابية.. والجمهور: القمر الصغير

بعد خسارة وزنها.. آيتن عامر تخطف الأنظار بفستان يبرز رشاقتها

بدون مكيك أب.. نانسى عجرم بإطلالة رياضية مع زوجها