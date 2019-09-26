سعر خيالي لفستان الأميرة بياتريس في خطبتها اليوم.. صور

أعلن قصر باكنجهام اليوم الخميس خطوبة الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، لرجل الأعمال إدواردو مابيلي موتسي ، بعد ان وقعا معا في قصة حب منذ شهر أكتوبر العام الماضي .



وتألقت العروس الأميرة بياتريس في فستان أنيق وبسيط باللون الأخضر ومشجر بالورود، وهو من زيمرمان ووصل سعره 595 جنيها إسترليني، مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج غير متكلف.



كما ظهرت العروس بياتريس ترتدي اسوار من كارتيه في يدها وتقدر تكلفتها ب ٢٧٣٠ جنيها إسترلينيا.



أما عن خاتم الزفاف فيظن ٣ ونصف قيراط فقد جاء سعره ١٠٠ ألف جنيه استرليني، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية .



وبحسب البيان الصادر عن القصر الملكي البريطاني، فمن المقرر أن يتزوج الثنائي بياتريس و ادواردو العام المقبل ٢٠٢٠.