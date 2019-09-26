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رياضة

اتحاد الكرة يدرس ترضية محمد صلاح بعد أزمة التصويت .. تفاصيل

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:24 م
محمد صلاح وعصام الحضرى
محمد صلاح وعصام الحضرى
يسرى غازى
تدرس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى خلال معسكر منتخب مصر الوطنى الأول المقرر انطلاقه خلال الفترة من 7 إلى 16 أكتوبر القادم.

ويستعد منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا 2021 فى إطار المجموعة السابعة رفقة كينيا وجزر القمر وتوجو.

يأتى تكريم الجبلاية لنجم الريدز والفراعنة الكبار فى إطار ترضية صلاح عن الأزمة التى حدثت وخسر خلالها 14 نقطة كاملة في تصويت الأفضل في العالم "ذا بيست"، بسبب عدم اعتراف الفيفا بصوتي مدرب وقائد منتخب مصر في الاستفتاء، واختيار الصحفي هاني دانييال له كثالث في اختياراته بعد ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

وحصل محمد صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورونالدو بـ 36 نقطة.

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