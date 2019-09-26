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اقتصاد

مسئول بـ المركزي: لن يتم خفض الفائدة على الشهادات الادخارية للأفراد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:51 م
البنك المركزي
البنك المركزي
أ ش أ
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أنه لن يتم خفض الفائدة على الأوعية الادخارية "الشهادات للافراد بالبنوك" على خلفية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1 في المائة اليوم.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الاوعية الادخارية للافراد مثل شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت والمتغير ستبقى كما هي وفق ما أعلنته البنوك الشهر الماضي.

وكان البنك الاهلى قد حدد الشهر الماضي أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية لمدة 3 سنوات بواقع 14 في المائة و25ر14 في المائة على الشهادات ذات العائد الشهري والربع سنوي على الترتيب، كما حدد بنك مصر الفائدة على شهادات الثلاث سنوات ذات العائد الشهري عند 14 في المائة وعند 5ر14 في المائة للشهادات ذات العائد المتغير.

وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري اليوم خفض الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 25ر13 في المائة , 25ر14 في المائة على الترتيب.

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