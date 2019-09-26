مصر تعزي باكستان في ضحايا الزلزال: نثق في قدرتكم على تجاوز المحنة

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان، مما أسفر عن وفاة نحو 37 شخصًا وإصابة مئات آخرين.



ونقل البيان تعازي مصر حكومةً وشعبًا لحكومة وشعب باكستان وأسر الضحايا، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين.



وأعرب البيان عن وقوف مصر بجانب باكستان في مصابها الأليم، وأكد ثقة مصر في تجاوز الشعب الباكستاني الصديق لتلك المحنة.