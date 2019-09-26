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أخبار البلد

الوزراء يعتمد محضري اللجنة العليا للتعويضات

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:45 م
صدى البلد
محمود مطاوع
اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي محضريْ اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، الأول اجتماع رقم 33 بتاريخ 18/9/2019 والمتضمن الموافقة على إقرار صرف التعويضات طبقًا للبيان المجمع بالمحضر، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والثاني الاجتماع رقم 34 بتاريخ 22/9/2019، والمتضمن تثبيت نسب التعويضات بالجدول الصادر عن شهر مايو 2017، وتمت الاشارة إلى أن قيمة إجمالي تلك التعويضات بلغت 510841605 جنيهًا.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن إعادة إنشاء وتنظيم الغرف الصناعية، وعددها 19غرفة، القائمة وقت صدور القانون رقم 70 لسنة 2019 الخاص بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وذلك إعمالًا لحكم المادة الثانية منه.

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