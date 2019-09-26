ظهور ساحر لـ العسيلي بصحبة خطيبته في الجونة.. شاهد

نشر الفنان محمود العسيلي، عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة له بصحبة خطيبته".وظهر محمود العسيلى برفقة خطيبته اثناء مشاركته فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة التي تنتهي فعالياتها غدا الجمعة.يذكر أن محمود العسيلي، تلقي هجوما شديدا من الجمهور بسبب الفيديو الذي انتشر منذ فترة قصيرة في إحدى حفلاته عندما طلب احد الجمهور ان يلتقط معه بعض الصور فرد محمود العسيلي: حد جامد انت معاك واسطة يعني.واعتذر محمود العسيلي بعد الحملة الهجومية الشديدة التي تسببت في غضب الجمهور منه.كانت احدث حفلات محمود العسيلي في الساحل الشمالي وشهدت حضورا جماهيريا ضخما برغم الفيديو الذي انتشر.