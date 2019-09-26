ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ظهور ساحر لـ العسيلي بصحبة خطيبته في الجونة.. شاهد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:45 م
محمود العسيلى وخطيبته
محمود العسيلى وخطيبته
محمد بدران
نشر الفنان محمود العسيلي، عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة له بصحبة خطيبته".

وظهر محمود العسيلى برفقة خطيبته اثناء مشاركته فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة التي تنتهي فعالياتها غدا الجمعة.

يذكر أن محمود العسيلي، تلقي هجوما شديدا من الجمهور بسبب الفيديو الذي انتشر منذ فترة قصيرة في إحدى حفلاته عندما طلب احد الجمهور ان يلتقط معه بعض الصور فرد محمود العسيلي: حد جامد انت معاك واسطة يعني.

واعتذر محمود العسيلي بعد الحملة الهجومية الشديدة التي تسببت في غضب الجمهور منه.

كانت احدث حفلات محمود العسيلي في الساحل الشمالي وشهدت حضورا جماهيريا ضخما برغم الفيديو الذي انتشر.
View this post on Instagram

❤️🕶 ☀️

A post shared by Mahmoud El Esseilyالعسيلي (@esseily) on

ظهور ساحر لـ العسيلي بصحبة خطيبته في الجونة.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ تيشيرت الموناليزا.. محمود العسيلي يحيي أحدث حفلاته

أنت معاك واسطة.. رامي صبري يسخر من محمود العسيلي خلال إحدى حفلاته.. فيديو

على عكس العسيلي .. فارس كرم يجلس على ركبته من أجل سيدة عجوز

من غير واسطة ومجاناً.. محمود العسيلي يحيي حفل زفاف معجبة

معاك واسطة.. الجمهور يسخر من صور محمود العسيلي.. والأخير يرد

محمود العسيلى يتحدث عن علاقته بخطيبته ويجدد اعتذاره للجمهور.. فيديو

ترشيحاتنا

منستغناش عنها.. طريقة عمل التومية في المنزل

الكاف يعلن تغيير موعد كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً

تذليل العقبات .. ماذا قال حسام البدرى عن أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

العقيقة.. هل يجوز شراء اللحم وتوزيعه بدلا من ذبح شاة

أحمد أيوب يظهر في مران الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح

بإطلالة أنثوية.. خطيبة محمود العسيلي تخطف الأنظار بعد احتضانه لها

بإطلالة صادمة.. ناهد السباعى تثير الجدل فى مهرجان الجونة