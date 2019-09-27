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برلمان

برلماني: مناقشة مشروعي قانون الجمارك والضرائب خلال دور الانعقاد الخامس

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:54 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر ان تناقش خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان مشروعى قانون الجمارك والضرائب ، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت مشروع قانون الجمارك إلى البرلمان ، وفى انتظار إرسال مشروع قانون الضرائب من الحكومة إلى البرلمان.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع قانون الجمارك يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة.

كما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا نستهدف إعداد مشروع قانون موحد للضرائب، بحيث تكون كل القوانين المتعلقة بالضرائب تحت مسمى قانون واحد ، مما يسهل على الممولين والمواطنين فى التعاملات الضريبية.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة يوم الثلاثاء المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغت نحو 1701 مادة.

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