السيطرة على حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي بالجمالية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب أعلى سطح مستشفى الحسين الجامعي بدائرة قسم الجمالية، عقب بلاغ ورد لغرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع النيران بها.

نشب حريق، داخل مستشفى الحسين الجامعي الجديد بمنطقة الجمالية، عقب بلاغ ورد لغرفة عمليات النجدة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي أجزاء المستشفى، الذي يتكون من 7 طوابق.

ويجري حاليًا فحص موقع الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وتواصل الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع خبراء المعمل الجنائي، أعمال الفحص للكشف عن أسباب الحريق وملابساته، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.