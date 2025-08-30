أول ظهور لـ حسن شحاتة بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة

طمأن حسني عبدربه نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، الجماهير المصرية والمنتمية بشكل خاص لـ نادي الزمالك، على أسطورة الكرة المصرية والفارس الأبيض حسن شحاتة في أعقاب الأزمة الصحية التي مر بها الأخير.

وكان حسن شحاتة مر بأزمة صحية صعبة خلال الفترة الماضية، دخل على إثرها المستشفى، لتلقي العلاج وأجرى عملية جراحية، قبل أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي لحسن شحاتة.

ونشر حسني عبدربه فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من زيارته لـ حسن شحاتة في منزل الأخير، وكتب نجم الدراويش السابق رسالة له:"ربنا يديم على حضرتك الصحه والعافية طول العمر ويطمنا عليك دايما حبيبي وأبويا وكابتني المعلم الذي لن يتكرر أبدا الكابتن حسن شحاته".

ومن جانبه قال حسن شحاتة: “حسني عبدربه اللعيب اللي أقدر أقول عليه فعلًا إنه شبهي في الملعب بشوط وبيسجل ومقاتل وملتزم، ومن اللعيبة اللي دايما كنت بطالبها بالتسديد من خارج منطقة الجزاء عشان كدة أنا بقول يشبهني”.

ليرد حسني عبدربه قائلًا: “شرف ليا اني اكون نص الكابتن حسن شحاته”.