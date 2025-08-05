مفيدة شيحة تزف بشرى سارة بشأن الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الكابتن حسن شحاتة تاريخ مصري كبير وليس مجرد لاعب سابق لنادي الزمالك، مضيفة أن هذا الرجل له احترام وتقدير في قلوب اي لاعب كرة قدم.

مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة

واضافت مفيدة شيحة ، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن لهذا الرجل تاريخ عظيم في كرة القدم وحسن شحاته موجود في قلوب كل المصريين، متابعة أن في لافتة إنسانية من الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم كل الرعاية للكابتن حسن شحاتة.

وكشف الكابتن احمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ان الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة مستقرة حاليا، متابعا الكابتن أجرى جراحة منذ 15 يوميا.

وتابع الكابتن احمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفترة الحالية مع بعد إجراء العملية والحدثت عن سفر الكابتن حسن شحاتة للعلاج بالخارج غير صحيح.

