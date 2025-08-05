نجم جديد فى الأهلي خارج حسابات ريبيرو

يدرس النادي الأهلي إعارة مصطفى البدري لاعب الفريق العائد من الإعارة خلال الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

ويفكر الأهلي توجيه الشكر للاعب في حال عدم وصول عرض رسمي للاعب الذي يعمل هو ووكيله للوصول لأي عرض منذ نهاية الموسم المنقضي.

وفرصة استمرار اللاعب رفقة الأهلي لا تتخطى 10% والمدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو لا يعرف اللاعب ولم يشاهده نهائيًا.

شوبير يفجر مفاجأة بشأن عرض عبد القادر



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة ما يتردد بشأن تقديم أحمد عبد القادر عرضا ماليا بقيمة 30 مليون جنيه للنادي الأهلي، مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به.

وأكد شوبير خلال برنامجه الاذاعي “انتشرت أخبار كثيرة عن أن أحمد عبد القادر عرض على الأهلي 30 مليون جنيه، للحصول على الاستغناء الخاص به، لكنني تواصلت بنفسي مع مسؤول داخل النادي، وأكد لي أن هذا الأمر لم يحدث لا من قريب ولا من بعيد”

وأضاف أن الأهلي تلقى في وقت سابق، عرضا من نادي الحزم السعودي لضمه، وجرى التعامل مع الأمر باحترافية واحترام من جانب الإدارة.