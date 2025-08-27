خالد الغندور: دعواتكم للكابتن حسن شحاتة

وجه الاعلامي خالد الغندور رسالة دعم لكابتن حسن شحاتة بعد تعرضه لوعكة صحية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب الغندور: دعواتكم للكابتن الكبير حسن شحاتة المعلم اللي ياما فرح كل المصريين بالشفاء و انه يقوم بالسلامة.

يذكر ان كشف الكابتن احمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ان الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة مستقرة حاليا، متابعا الكابتن أجرى جراحة منذ 15 يوميا.

وتابع الكابتن احمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفترة الحالية مع بعد إجراء العملية والحدثت عن سفر الكابتن حسن شحاتة للعلاج بالخارج غير صحيح.



