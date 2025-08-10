فرج عامر: نمتلك أفضل مهاجمين في العالم والجيل الحالي لا يقل عن جيل حسن شحاتة

قال المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن الجيل الحالي من منتخب مصر لا يقل أهمية عن الجيل التاريخي رفقة "المعلم" حسن شحاته والذي وصل إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي.

وتابع فرج عامر خلال تواجده ضيفًا على بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة:" كان يجب على المسؤولين عن الكرة المصرية عندما وصلنا إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي أن نبني على ذلك ولكن للأسف هذا لم يحدث".

وأضاف:" الجيل الحالي للمنتخب لا يقل عن جيل الكابتن حسن شحاته، نمتلك أفضل ثنائي هجومي في العالم وهم محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي".

وأكمل:" بدأنا الأن في مصر البحث عن مزدوجي الجنسية وهذا جيد وكان يجب أن نفعل ذلك من فترة طويلة، ويجب علينا أن نشجع هجرة اللاعبين واحترافهم ويضعوا محمد صلاح أمامهم فهو لم ينتظر أحد وصنع نفسه بنفسه وتعرض لظروف صعبة جدًا ولكنه نجح في الوصول لما خطط له من البداية وكذلك مرموش".

واستطرد:" بطل مثل صلاح وبطل مثل مرموش، ثروة عملاقة واعتبرهم ثروات قومية وهناك فوائد كبيرة تعود على مصر من وجود هذا الثنائي في أوروبا".