قبل مواجهة كريستال بالاس.. ماذا قدم صلاح في بطولة الدرع الخيرية؟

يملك النجم المصري محمد صلاح سجلًا مميزًا من المشاركات في بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية، حيث سبق له الظهور في ثلاث نسخ سابقة، جميعها بقميص ليفربول، لكن لم يتوج باللقب سوى مرة واحدة.



جاء الظهور الأول للنجم المصري محمد صلاح في البطولة فى الرابع من أغسطس 2019، عندما التقي مانشستر سيتي مع ليفربول بملعب "ويمبلي"، وتمكن السيتي من تحقيق الفوز بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ثم ظهر ثانيا يوم 29 أغسطس 2020، عندما التقي ليفربول مع أرسنال الذي كان يضم بين صفوفه فى ذلك الوقت اللاعب المصري محمد النني.

وخسر ليفربول ضد أرسنال بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما بملعب "ويمبلي"، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 علماً بأن محمد صلاح سجل أحد ركلات الترجيح لصالح ليفربول، بينما شارك محمد النني لمدة 90 دقيقة.

ونجح محمد صلاح في كسر حاجز النحس وتوج بأول ألقابه في "الدرع الخيرية"، هدفًا وصنع أخر في فوز ليفربول على مانشستر سيتي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما يوم 30 يوليو 2022، بملعب "كينج باور" معقل نادي ليستر سيتي، ليتوج النجم المصري بلقبه الوحيد في البطولة.



وبهذا يدخل محمد صلاح مواجهة نهائي الدرع الخيرية 2025 أمام كريستال بالاس اليوم، وهو يطمح لتحقيق لقبه الثاني في هذه البطولة، وتعزيز مكانته كأسطورة في تاريخ الريدز.