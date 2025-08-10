قبل انطلاق الدوري.. اختبار حقيقي يجمع ليفربول وكريستال بالاس اليوم

يستعد فريقا ليفربول وكريستال بالاس لخوض مواجهة مرتقبة مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي"، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية، في افتتاح الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وتترقب الجماهير هذا اللقاء باعتباره اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريقين قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي، خاصة أنه يأتي بعد سلسلة من المباريات الودية التحضيرية.

ويسعى كل فريق لحصد أول ألقابه هذا الموسم، في بطولة تحمل طابعًا رسميًا وتاريخيًا.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ظهور عدد من النجوم، وسط ترقب كبير لأداء المدربين والتكتيك المُعتمد مع بداية الموسم.

وعقب هذه المواجهة، سيتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 27 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، على ملعب “سيلهرست بارك”، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.