مفاجأة .. نيمار يمثل أمام المحكمة غدا بسبب برشلونة

وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الخميس لحضور جلسة في المحكمة غدا في قضية اتهامه لفريقه السابق بعدم الحصول على أمواله.



وحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النجم البرازيلى نيمار قد وصل إلى برشلونة تمهيدًا للمثول أمام المحكمة صباح غد الجمعة للشهادة فى القضية التي وجه من خلالها اتهاما إلى نادى برشلونة.



واتهم نيمار الفريق الكتالوني بعدم الحصول على مكافأة تجديد عقده والمقدرة بمبلغ 26 مليون يورو بسبب رحيله إلى باريس سان جيرمان فى صيف 2017.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الحكم النهائى فى هذه القضية كان من المفترض أن يكون شهر يناير الماضي لكن إدارة البارسا طلبت الإطلاع على نص العقد الأصلى لنيمار فى باريس سان جيرمان وهو ما رفضه النادى الفرنسى.

