قلة الكلام والبرود نضج.. عصام الحضري يوجه رسالة غامضة بعد إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر

وجه عصام الحضرى، حارس مرمى فريق النجوم ومنتخب مصر السابق، رسالة مبهمة بعد إعلان الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.



ونشر عصام الحضرى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "‏البرود نضج، قلة الكلام نضج، عدم وجود أي رد فعل تجاه حد مستني أنه يضايقك أو يستفزك منتهى النضج. اختيار البعد كأول وسيلة لراحة بالك مش هروب، نضج بردو".



وضم الجهاز المعاون للفراعنة الكبار كلا من:



محمد بركات مديرا للمنتخب، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأحمد أيوب وطارق مصطفى مدربين، وسيد معوض مدربا مساعدا.

