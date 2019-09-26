نفس ملامح هاري.. ابن ميجان ماركل يشعل انستجرام

انتشرت صور الامير ارتشي ابن ميجان ماركل دوقة ساكس والأمير البريطاني هاري ، وتصدرت الصور موقع الصور والفيديوهات انستجرام.
ولأول مرة يظهر الأمير ارتشي بصور واضحة برفقة والديه منذ ولادته، حيث اصطحبه والداه معهما خلال جولتهما الملكية الي جنوب افريقيا والتي بدأت منذ ٣ ايام وتستمر لمدة أسبوع.
وعلق المتابعون على حساب هاري وميجان على انستجرام على وجه الشبه بين ارتشي ووالده الأمير هاري خاصة وأنه يحمل نفس ملامح والده وهو في عمره.
ولأول مرة يظهر الأمير ارتشي بصور واضحة برفقة والديه منذ ولادته، حيث اصطحبه والداه معهما خلال جولتهما الملكية الي جنوب افريقيا والتي بدأت منذ ٣ ايام وتستمر لمدة أسبوع.
وعلق المتابعون على حساب هاري وميجان على انستجرام على وجه الشبه بين ارتشي ووالده الأمير هاري خاصة وأنه يحمل نفس ملامح والده وهو في عمره.