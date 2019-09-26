نفس ملامح هاري.. ابن ميجان ماركل يشعل انستجرام

انتشرت صور الامير ارتشي ابن ميجان ماركل دوقة ساكس والأمير البريطاني هاري ، وتصدرت الصور موقع الصور والفيديوهات انستجرام.



ولأول مرة يظهر الأمير ارتشي بصور واضحة برفقة والديه منذ ولادته، حيث اصطحبه والداه معهما خلال جولتهما الملكية الي جنوب افريقيا والتي بدأت منذ ٣ ايام وتستمر لمدة أسبوع.



وعلق المتابعون على حساب هاري وميجان على انستجرام على وجه الشبه بين ارتشي ووالده الأمير هاري خاصة وأنه يحمل نفس ملامح والده وهو في عمره.