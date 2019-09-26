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مرأة

نفس ملامح هاري.. ابن ميجان ماركل يشعل انستجرام

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:03 م
الامير ارتشي
الامير ارتشي
رشا عوني
انتشرت صور الامير ارتشي ابن ميجان ماركل دوقة ساكس والأمير البريطاني هاري ، وتصدرت الصور موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

ولأول مرة يظهر الأمير ارتشي بصور واضحة برفقة والديه منذ ولادته، حيث اصطحبه والداه معهما خلال جولتهما الملكية الي جنوب افريقيا والتي بدأت منذ ٣ ايام وتستمر لمدة أسبوع.

وعلق المتابعون على حساب هاري وميجان على انستجرام على وجه الشبه بين ارتشي ووالده الأمير هاري خاصة وأنه يحمل نفس ملامح والده وهو في عمره.
نفس ملامح هاري.. ابن ميجان ماركل يشعل انستجرام
نفس ملامح هاري.. ابن ميجان ماركل يشعل انستجرام
نفس ملامح هاري.. ابن ميجان ماركل يشعل انستجرام
نفس ملامح هاري.. ابن ميجان ماركل يشعل انستجرام
نفس ملامح هاري.. ابن ميجان ماركل يشعل انستجرام
نفس ملامح هاري.. ابن ميجان ماركل يشعل انستجرام
نفس ملامح هاري.. ابن ميجان ماركل يشعل انستجرام

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