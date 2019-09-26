خالد قمر يفتتح التسجيل لصالح الاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي

تقدم فريق الإتحاد السكندري بهدف دون رد على مضيفه العربي الكويتي في مباراة العودة فى دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.



وأحرز خالد قمر هدف التقدم لصالح الفريق السكندري، في الدقيقة 17 من زمن المباراة.



وجاء التشكيل كالآتى :



حراسة المرمى : عماد السيد .



خط الدفاع : محمود رزق ، محمد أنور ، السيد سالم ، أسامه العزب .



خط الوسط : نور السيد ، أحمد نبيل مانجا ، أحمد رفعت .



خط الهجوم : أوكوى ، رزاق سيسيه ، خالد قمر .



يتواجد على دكة البدلاء كلا من : محمود الزنفلى ، خالد الغندور ، أيمن غباشى ، أحمد حجى ، إسلام جمال ، هشام محمد ، مروان النجار .



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالكويت انتهت بفوز الإتحاد السكندري بهدف للاشئ .



ويكفى زعيم الثغر التعادل بأى نتيجة للتأهل لدور 16 .

