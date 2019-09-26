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فن

بعد عودتها إلى القاهرة.. هنا الزاهد تجري عملية جراحية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:52 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
أحمد البهى
كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن عودة الفنانة هنا الزاهد اليوم الى القاهرة.

وقالت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هنا الزاهد حاليًا فى منزلها ، الا انها من المقرر ان تقوم بإجراء عملية جراحية خلال الفترة القادمة ، نظرًا لوجود حصوة فى المرارة.

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد تعرضت لوعكة صحية أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات بدولة سنغافورة أثناء قضاء شهر العسل بعد أيام قليلة من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي.

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