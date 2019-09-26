تخلصي من الكرش بعد الولادة .. فوائد مذهلة للرضاعة الطبيعية

تخلصي من الكرش بعد الولادة، بمجرد أن تنتهى المراة من ولادتها تفكر مباشرة فى كيفية الـ تخلص من الكرش وحرق الدهون، لذلك نرصد فى التقرير التالى طريقة يهلة لـ التخلص من الكرش بعد الولادة.



تخلصي من الكرش بعد الولادة



تخلصي من الكرش بعد الولادة، يستلزم اتباع حمية غذائية صحية من أجل الحصول على النتائج المرجوة:-



- بعد الولادة تعانى السيدات من انفصال عضلات البطن، حيث يحدث ذلك لـ ثلثي حالات الحمل لذلك فإن التمارين الرياضة تمثل الحل اأمثل لشد البطن مرة أخرى.



- الإلتزام بتناول الأطعمة الصحية، حيث أن بعض الأمهات تهمل نفسها وتصب اهتمامها على الطفل فقط دون مراعاة تناولها أطعمة صحية، إلا أن ذلك يعد خطأ كبير،.



- الحد من تناول السكر وذلك لحرق الدهون في البطن، لذلك يٌنصح دائما بتنوع مصادر الأغذية الطبيعية الغنية بالبروتين والخضروات التي ستغذيك وتبقيك مشبعًا لفترة أطول.



- الإبتعاد عن تناول الكحول حيث أنه من المشروبات المليئة بالسكر والمحليات الصناعية، مما يجعلها غير صحية من البداية، كما أن الكحول يفسد مستويات الهرومون ويؤدي إلى تخزين الدهون.



- الرضاعة الطبيعية تمثل أحد الحلول السريعة للأمهات الجدد ، حيث تساعد عملية الرضاعة الطبيعية الرحم على العودة إلى حجمه الطبيعي ، مما يقلل من الانتفاخات ويعيد معدتك إلى حجمها المألوف.



- كلما زادت قوة العضلات لديك، زادت كمية السعرات الحرارية التي ستحترقها، لهذا السبب من المهم بناء كتلة بسيطة عبر تدريب المقاومة، فالعديد من النساء يرفضن رفع الأثقال، لأنهن يخشين الحصول على عضلات ضخمة.



- شرب كمية كافية من المياه، حيث يمثل الماء 70 ٪ من أجسامنا، لذلك أي خسارة في السوائل يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة، من بينها ضعف التركيز وفقدان القوة والإرهاق العام ، مما يجعل الأنشطة اليومية أكثر صعوبة مما ينبغي.



- الحد من تناول الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة لتعويض قلة النوم أو الجدول الزمني المزدحم كأم جديدة، فـ الكافيين مدر للبول ، مما يعني أنه يجرد جسمك من السوائل ويجعلك أكثر جفافًا، الأمر الذى سيؤدي إلى تعطل الطاقة وزيادة مستويات الكورتيزول.



- الإعتماد على الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض الكامل والأسماك والمأكولات البحرية والبقوليات والمكسرات واللحوم ومنتجات الألبان، حيث أنها تعد أفضل مصادر البروتين في النظام الغذائي.



- المشي أحد أبسط الطرق لتخفيف روتين اللياقة بعد الولادة، وللحصول على تباين، حاول المشي للخلف أو المشي بـ نمط متعرج للمساعدة في الحفاظ على تخمين عضلاتك.



- التنفس العميق هذا التمرين سهل للغاية يمكنك القيام به بعد ساعة من الولادة، ويتم ذلك من خلال الجلوس بشكل مستقيم والتنفس بعمق، وسحب الهواء من الحجاب الحاجز إلى أعلى، مع ثبّات جسمك أثناء الاستنشاق والاسترخاء أثناء الزفير.



- لابد من حساب السعرات الحرارية المسموح بها فى اليوم الواحد، حيث أن تناول سعرات حرارية كبيرة يعيق فقدان الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة فى منطقة البطن.



- من خلال الجمع بين عادات المعيشة الصحية والتمرينات وغيرها من الإجراءات، يمكنكٍ التخلص من تلك الأوزان العنيدة الإضافية من الولادة، حتى تتمكن من ضبط بطنك بعد الحمل فعليك تحويل كل هذه النصائح إلى عادة، فالجمع بين الأطعمة الصحية والكثير من الماء والتمارين الرياضية المنتظمة، يبنى جسما سليما.



bellybelly وwebmd