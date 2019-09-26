كيفية الاعتذار عن دخول الامتحان وطلب إعادة تصحيح مادة لطالبات الأزهر

أعلنت كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن شروط التحويلات للطالبات المستجدات والباقيات للإعادة.



وأوضحت الكلية في منشور لها، أنه بالنسبة للتحويل، فينبغي استيفاء الحد الأدنى للكلية المحولة إليها وأن يكون التحويل في نطاق الموقع الجغرافي للمعهد الحاصلة منه على الثانوية الأزهرية، مع سداد رسم التحويل في الكليتين المحول منها والمحول إليها على أن يتم التحويل في المواعيد المقررة له وذلك بناءا على قرار رئيس الجامعة بعد ذلك يعمل بيان حالة مرفق به طلب مقدم إلى عميد الكلية.



وأشارت إلى أنه يمكن للطالبة التقدم بالإعتذار عن دخول الامتحان سواء كان فصل دراسي أول أو فصل درسي ثان قبل الامتحان أو أثناء الامتحان ولا تقبل الاعتذارات بعد نهاية الامتحان.



وبالنسبة للعذر المرضي فيتطلب إحضار شهادة مرضية من مستشفى حكومي وعليها ختم النسر بمدة الامتحانات ويرفق به طلب مقدم إلى عميد الكلية بالموافقة على إحضار شهادة مرضية من الدكتور المعالج ويتم التحويل بخطاب من الكلية موجه إلى اللجنة الطبية المختصة بمستشفى الزهراء الجامعي وذلك لاعتماد الشهادة المرضية بمعرفتها لقبول العذر ، أما العذر الاجتماعي، فتتقدم فيه الطالبة بالعذر الخاص بها والذي يمنعها عن دخول الامتحان، وبالنسبة لعدد الإعتذارات المقررة والمسموح يكون سنتين فقط على مدار 4 سنوات بمعرفة مجلس الكلية والعذر الثالث يرفع إلى مجلس الجامعة لقبول الاعتذار من عدمه.



وأضافت الكلية أنه يمكن للطالبة التقدم بطلب إعادة رصد درجات أى مادة من المواد، وفيه ىيتم سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة وبعد ذلك يتم عمل طلب موجه إلى عميد الكلية ومرفق به إيصال الدفع خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة وبعد تلك المدة لا يحق النظر في أى تظلم من الطالبات ، وعلى الطالبة التوجه للكلية للإطلاع على نتيجتها بنفسها ولا تعتمد على اي شخص أخر أو زميلة لها تفاديا للأخطاء.



أما بالنسبة لمرات الإستنفاذ وإعادة القيد، للطالبة الباقية للإعادة بالفرقة الأولى ورسبت مرة ثانية يتم استنفاذها بالكلية ولا تم إعادة القيد بكلية أخرى إلا عن طريق مكتب تنسيق المستنفذين، وبالنسبة لفرق النقل يتم الإستنفاذ بعد فرص البقء لها بالكلية ولا يتم إعادة القيد مرة أخرى بكلية ثانية إلا عن طريق مكتب تنسيق إعادة القيد.