ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انطلاق قمة الرياضات الإلكترونية وسط إقبال من آلاف اللاعبين والمشجعين..صور

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انطلقت اليوم قمة الرياضات الإلكترونية التي تنظمها شركة جيمرز لاونج بالتعاون مع شركة The worx والممتدة على مدار 3 أيام وسط الآلاف من اللاعبين سواء من المحترفين او المبتدئين والمشجعين في مشهد كرنفالي يعبر عن جماهرية الرياضات الالكترونية في مصر.

قال أحمد عبد اللطيف الشريك المؤسس لقمة الرياضات الالكترونية انها الاولي من نوعها في مصر حيث تضم اللاعبين المصريين المحترفين في مجال الرياضات الإلكترونية إضافة إلى المبتدئين في الألعاب المختلفة وتقدم القمة هذا العام العديد من الجوائز المادية القيمة للفرق الفائزة تصل الي 350 ألف جنية.

أشار إلى أن عدد الألعاب لهذا العام تصل الي 20 لعبة من الألعاب ذات الجماهرية لدي الشباب في مصر وقال إن الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية سيتيح الفرصة هذا العام للأربعة الاوائل في مسابقات لعبة تيكن7 التي تقام خلال قمة الرياضات الإلكترونية، ليكونوا ضمن المؤهلين للتصفيات النهائية التي ينظمها الاتحاد لاختيار المنتخبات المصرية التي ستشارك في بطولة كأس العالم كوريا 2019 وتقام التصفيات المؤهلة لكأس العالم تحت رعاية ودعم الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليلى عبد المجيد: الإعلام الرياضي ارتبط بشعبية كرة القدم فى المجتمع

الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية راعي قمة الرياضات بالقاهرة

تفاصيل انطلاق أول قمة للرياضيات الإلكترونية بمصر

ترشيحاتنا

برفقة ليلى علوى وباسم وتامر .. إطلالة جذابة لـ الهام شاهين في الجونة

تعليق مثير من بيبو على تولي حسام البدري قيادة المنتخب.. فيديو

مينا مسعود عن نجاح فيلم علاء الدين: كنت واثق والمخرج مكنش مصدق.. فيديو

بعد الفستان الأزرق المثير.. غادة عادل تتألق بالكاجوال في الجونة

الطبيب الألماني يكشف موعد تشخيص حالة مؤمن زكريا ومدة العلاج

خرفان عندها حرقان.. فنان يطلق أغنية نارية تهاجم جماعة الإخوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنهم توءم.. لن تصدق مدى التشابه بين الأمير هاري وطفله آرتشي

بعد الفستان الأزرق المثير.. غادة عادل تتألق بالكاجوال في الجونة

بفستان طويل .. آيتن عامر بإطلالة رقيقة في الجونة