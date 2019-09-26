انطلاق قمة الرياضات الإلكترونية وسط إقبال من آلاف اللاعبين والمشجعين..صور

انطلقت اليوم قمة الرياضات الإلكترونية التي تنظمها شركة جيمرز لاونج بالتعاون مع شركة The worx والممتدة على مدار 3 أيام وسط الآلاف من اللاعبين سواء من المحترفين او المبتدئين والمشجعين في مشهد كرنفالي يعبر عن جماهرية الرياضات الالكترونية في مصر.



قال أحمد عبد اللطيف الشريك المؤسس لقمة الرياضات الالكترونية انها الاولي من نوعها في مصر حيث تضم اللاعبين المصريين المحترفين في مجال الرياضات الإلكترونية إضافة إلى المبتدئين في الألعاب المختلفة وتقدم القمة هذا العام العديد من الجوائز المادية القيمة للفرق الفائزة تصل الي 350 ألف جنية.



أشار إلى أن عدد الألعاب لهذا العام تصل الي 20 لعبة من الألعاب ذات الجماهرية لدي الشباب في مصر وقال إن الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية سيتيح الفرصة هذا العام للأربعة الاوائل في مسابقات لعبة تيكن7 التي تقام خلال قمة الرياضات الإلكترونية، ليكونوا ضمن المؤهلين للتصفيات النهائية التي ينظمها الاتحاد لاختيار المنتخبات المصرية التي ستشارك في بطولة كأس العالم كوريا 2019 وتقام التصفيات المؤهلة لكأس العالم تحت رعاية ودعم الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.