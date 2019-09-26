تركي آل الشيخ يستعين بالمدير الفني لنادي ألميريا واليوتيوبر المصري لهذا السبب

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني فيديو عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، لتحفيظ متابعيه لوضع التوقعات للقاء ألميريا مع منافسه وقادش قائلا: "المواجهة بين مستر سعفان ومستر بيدرو ، مافضلش وقت ، اتوقعوا بسرعة".



واستعان تركي آل الشيخ بالمدير الفني لفريق ألميريا بيدرو ايمانويل بجانب المصري مصطفي البنا، الشهير بـ سعفان لجذب متابعيه للتوقعات نادي ألميريا القادمة.



ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أعلن فيه عن بدء مسابقة جائزتها ٣ ملايين جنيه.



وكتب تركى آل الشيخ: "اكسب 3 ملايين جنيه! شير ولايك وتابع صفحات النادي عالسوشيال ميديا وصفحاتي.. توقع صح وان شاء الله تكون من نصيبك".







