الزمالك يتجنب وقف القيد بسبب خالد بوطيب .. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن سداد مبلغ 40 ألف يورو إلى نادى ملاطيا سبور التركى لحل أزمة المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض المنضم فى شهر يناير الماضى من النادى التركى .



واكد المصدر ان الـ40 ألف يورو بمثابة حقوق رعاية للنادى التركى فى مهاجمه خالد بوطيب الذى أصبح لاعبًا فى الزمالك منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية وأشار المصدر إن الأمر تم بمثابة إجراء لتجنب إيقاف قيد الفريق الأبيض.



واكد المصدر ان حق رعاية ملاطيا سبور حصلوا عليه بالفعل وهذا أمر إجرائى، للحفاظ على حقوق الزمالك ببند فى عقد شراء اللاعب منهم بأنهم يتحملون قيمة رعاية اللاعب ومن خلال هذا البند سوف يتم استرداد الـ40 ألف يورو عن طريق مخاطبتهم بإعادة تلك القيمة..



وشدد المصدر انه في حال عدم تسديد الزمالك المبلغ كان سيتم توقيع عقوبة من الاتحاد الدولى بإيقاف القيد وهو ما تم تجنبه بإتباع الإجراءات الصحيحة ونفس الأمر ينطبق على الفريق التركى ففى حالة عدم رده تلك القيمة وفقا للعقد معهم سيقوم الزمالك بتقديم شكوى إلى الفيفا ويحصل عليها ويتم عقابهم بإيقاف القيد".



ويستعد خالد بوطيب حاليا للمشاركة مع الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى اللقاء الذى يشهد أزمة بشأن موعده ومكان إقامته حيث يتمسك الفريق السنغالى بإقامته يوم السبت المقبل على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق السنغالى بهدفين مقابل هدف.

