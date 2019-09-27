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أخبار العالم

في تحد لترامب.. أردوغان يعلن مواصلة شراء النفط من إيران

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:34 ص
أردوغان
أردوغان
أحمد قاسم
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الجمعة، أن تركيا ستواصل شراء النفط من إيران، وذلك في تحدٍ صارخ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته التي تكثف حملة الضغط الدولية ضد نظام طهران بسبب سلوكه الإرهابي والمزعزع لاستقرار المنطقة.

ونقلت شبكة "إن.تي.في" عن أردوغان قوله بعلى متن رحلة العودة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن "تركيا لا تخشى العقوبات الأمريكية المحتملة بسبب التجارة مع إيران، وإن أنقرة لا تريد وقف تعاونها مع طهران".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن، أول أمس الخميس، فرض عقوبات على شركات صينية ومدرائها بتهمة نقل نفط من إيران عن علم، في انتهاك للحظر الأمريكي على هذا البلد.

وأكد بومبيو أن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد الرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد يوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"تشديد" العقوبات "طالما استمر سلوك إيران التهديدي".

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