البنتاجون: زيادة ضخمة في معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الخميس، أن معدل انتحار جنود الجيش الأميركي أثناء الخدمة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.



وقال التقرير الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: " معدل انتحار الجنود الأميركيين في الخدمة بلغ 24.8 كل 100 ألف بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013. وقال التقرير إن 541 جنديا انتحروا في عام 2018".



وأضاف أن الانتحار بسلاح ناري كان الأكثر شيوعا.



جاء التقرير بعدما انتحر فيما يبدو ثلاثة بحارة أميركيين يعملون على حاملة الطائرات الأميركية جورج دبليو. بوش الأسبوع الماضي. وقالت البحرية إن الحوادث منفصلة.