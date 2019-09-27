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رياضة

طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:39 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
أعلن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول عن قبوله تحدي هنا جودة نجمة تنس الطاولة في النادي الأهلي و المتوجة مساء أمس بلقب بطولة الجمهورية .

وكتبت أحد متابعات محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " تعليقا على خبر بشأن تحدي هنا جودة : "بيندهوا عليك".

ليرد محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : طب ابعتلك مكة تلاعبك الأول ولا العب انا على طول 😃 بس ماشي قبلت التحدي".

توجت هنا جودة نجمة فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي بـ لقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى عقب الفوز أمام فرح عبد العزيز نجمة الزمالك.

وحققت هنا جودة التي تبلغ 12 عاما الفوز أمام فرح عبد العزيز نجمة الزمالك البالغة 27 عاما بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.
طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة
طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة
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