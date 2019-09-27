جنة طفلة شيبت العرب .. خالها اغتصبها وجدتها حرقت أعضاءها التناسلية

«جنة» طفلة عمرها لم يتجاوز الـ5 سنوات، شيَّبت العرب بسبب مأساتها التي دفعت الآلاف للتفاعل معها والمطالبة بمحاسبة جدتها لأمها وخالها، بسبب إجرامهما في حقها.



مأساة «جنة» بدأت قبل ما يزيد عن 4 سنوات، عندما قررت والدتها الانفصال عن والدها، وتركتها هي وأختها له، ثم عادت بعد سنوات لتطالب بضم حضانة البنتين، وأخذهما في 2018، لكنها بدلا من رعايتهما تركتهم فريسة لخالها ووالدتها.



اكتشاف الجريمة

«جنة» التي اشتهرت خلال ساعات قليلة بـ«الطفلة المعذبة»، أراد الله أن ينهي عذابها، عندما اضطرت جدتها لوالدتها بالذهاب بها إلى المستشفى، خوفا من وفاتها، جراء عمليات التعذيب التي تتعرض لها بصفة يومية، وهنا ظهرت الكارثة.



الكارثة الكبرى

وخلال الكشف الطبي على الطفلة، التي طالت الحروق والجروح المفتوحة جميع أجزاء جسدها، اكتشفوا أن الطفلة مصابة بتهتك شديد فى أعضائها التناسلية، مما يؤكد أنها تعرضت للاغتصاب.



وأبلغ الأطباء الشرطة، وتم تحرير محضر لجدتها واحتجازها وحبسها بقسم الشرطة، وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بالقيام بذلك، والتعدى عليها وتسخين آلة حادة وكيها بمنطقة حساسة لتبولها اللا إرادى.



حرق أعضائها التناسلية

مرض التبول اللاإرادي، لم يكن مرضا عارضا لحق بها، إنما كان ناتجا عن التعذيب النفسي والبدني الذي كانت تتعرض له، واعتصاب خالها لها، وقيام والدتها بحرق أعضائها التناسلية لإخفاء جريمة ابنها.



الجريمة البشعة شيبت رأس كل من سمع بها في الوطن العربي وخارجه، ما دفع إلى تدشين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج العربي هاشتاج حمل اسم الطفلة الضحية ( #معاقبه_جده_وخال_جنا )، مطالبين بمعاقبة جدتها وخالها على جريمتهما.



التقرير الطبي

وتبين من التقرير الطبى الأولى إصابة الطفلة جنة بتهتك في الرحم وفشل كلوي وتسمم في الدم.



معاناة جنة لم تقف عند الضرر النفسي فقط، بل قصة تعذيبها ستظل ملازمة لها طوال عمرها، بعدما تم بتر ساقها بسبب الحروق التى تسببت فى إصابتها بغرغرينة وتلوث الجروح.



وقد أكد الدكتور عبد الوهاب السعدنى، رئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة العام الجديد، أن الطفلة ترقد الآن فى العناية المركزة، وإنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة لها نتج عنها بتر بالقدم، وسوف يتم تركيب جهاز تعويضى لها فور استقرار حالتها وخروجها، مشيرا إلى أنها بدأت فى التحدث والوعى الكامل.



أهل جنة يتحدثون

من جانبها، أكدت عمة الطفلة جنة، المقيمة بقرية بساط كريم الدين بشربين التابعة لمحافظة الدقهلية، أن الطفلة حاولت أكثر من مرة فضح اغتصاب خالها لها؛ حيث قالت في تصريحات صحيفة: «البنت قالت لأبوها، خالي كان بيكتفني وبيعمل فيا كذا وكذا اللي هو يغتصبها يعني، وجدها وأمها كانوا بيسبوه ومدارين عليه».



مأساة الطفلة جنة مست قلوب الكثيرين من أبناء الدقهلية على مستوى المنصورة العام الجديد، الذين سارعوا للتبرع لها بالدم والبلازما؛ رغم أن احتياجها للدم كان قليلا.



كما أكد أحد جيران الطفلة المعذبة أن جدة المجنى عليها وخالها منعا الطعام والشراب عن الطفلة لمدة يومين وقاما بتعذيبها، قائلا أن خالها كان يقوم بتقييدها ويكتم أنفاسها، وتقوم جدتها بتعذيبها بالكى بالنار فى جسدها.



وذكر تقرير الحالة الطبية للطفلة جنة في مستشفى المنصورة الدولي أنه بفحص الطفلة تبين وجود غرغرينا بالأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلى الأيسر، كما يوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة.



ضجة على التواصل الاجتماعي

من جانبها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حزنا وألما مما حدث لطفلة صغيرة لم تكمل عامها الـ5، من أقرب الناس إليها، حيث طالب الكثيرون بإعدام خال الطفلة وجدتها، كما قال حساب يحمل اسم (Haya_ALhazza): «أتمنى لهم التعذير ثم الإعدام، مؤلمة القصة كثيرًا.. من التخلي عنها بسبب الانفصال الى الإغتصاب الى التعذيب الى البتر».