بسبب الصيانة .. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق في الإسكندرية لمدة 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 6 مناطق وسط وغرب المدينة، بدءا من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الجمعة ولمدة 24 ساعة، بسبب أعمال صيانة طارئة.



وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "الرصافة، محرم بك، غربال، كرموز" وضعف المياه عن مناطق "عزبة التيرو، غيط العنب".



ووفقا للبيان سيتم ضعف وانقطاع المياه عن تلك المناطق بسبب بدء أعمال الصيانة الطارئة لخط مياه الشرب قطر 1000 مم بطريق قنال المحمودية.



وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.