Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب الصيانة .. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق في الإسكندرية لمدة 24 ساعة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:34 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 6 مناطق وسط وغرب المدينة، بدءا من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الجمعة ولمدة 24 ساعة، بسبب أعمال صيانة طارئة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "الرصافة، محرم بك، غربال، كرموز" وضعف المياه عن مناطق "عزبة التيرو، غيط العنب".

ووفقا للبيان سيتم ضعف وانقطاع المياه عن تلك المناطق بسبب بدء أعمال الصيانة الطارئة لخط مياه الشرب قطر 1000 مم بطريق قنال المحمودية.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كسر في خط الصرف.. انقطاع المياه عن غيط العنب في الإسكندرية

اليوم قطع المياه عن 11 منطقة بالإسكندرية.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن وسط الإسكندرية .. اعرف السبب

ترشيحاتنا

مناخيرك مسدودة.. وصفة مدهشة لعلاج أعراض الزكام

بإطلالة كاجوال.. نانسى عجرم تستعرض رشاقتها.. صور

شاهد.. رئيس دولة لا يتمالك نفسه ويلتقط سيلفي على منصة الأمم المتحدة

قصة صورة مشبوهة خلال اجتماع بين خامنئي ونصرالله وسليماني

مرتضى منصور يشطب 16 عضوا من الجمعية العمومية.. تعرف على السبب

تدرس توفير أماكن مخصصة.. قطر تعلن خطة توفير الخمور لمشجعي في مونديال 2022

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات جريئة.. نجلاء بدر وغادة عادل بملابس مثيرة فى الجونة

برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور

بإطلالة كاجوال.. نانسى عجرم تستعرض رشاقتها.. صور