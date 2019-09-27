حقيبة ملفتة وفستان أنيق.. إنجى وجدان تبهر متابعيها بإطلالتها فى الجونة.. صور

شاركت الفنانة إنجى وجدان متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقعع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها فى الجونة.



تألقت إنجى فى الجونة بإطلالة عصرية وجذابة؛ حيث ارتدت فستان طويل باللون الأخضر، من علامة H&M، ونسقت معه صندل باللون الأبيض.



وأكملت إنجى إطلالتها بحقيبة يد من SUKI Designs على شكل كف اليد، وارتدت أكسسوارات أنيقة من Cherif El Sirgany Joailliers، فيما أعتمدت على تسريحة شعر من أنامل ahmed mounir، ووضع لها خبير التجميل Tamer . Ashraf.





