أجواء هادئة تسيطر على ميادين المحافظات صباح الجمعة.. فيديو

شهدت محافظات الجمهورية حالة من الهدوء بالشوارع والميادين صباح اليوم الجمعة حيث شهدت الشوارع الرئيسية سيولة مرورية وحركة طبيعية لسير السيارات والمواطنين.



وشهدت الشوارع والميادين حركة هادئة تتناسب مع طبيعة يوم الجمعة باعتباره إجازة رسمية، حيث تشهد الشوارع سيولة مرورية ناتجة عن حرص عدد كبير من المواطنين على قضاء الإجازة داخل المنازل.



يأتى هذا الهدوء فى شوارع وميادين الجمهورية بسبب رفضة غالبية الشعب المصرى للدعوات التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر والخروج فى الشوارع .