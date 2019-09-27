ضبط شخصين بالشرقية يتاجران فى العملة

تمكنت الأقوال الأمنية المعينة لتأمين طريق (مصر/الإسماعيلية الصحراوى) من ضبط (شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس) حال سيرهما بسيارة ملاكى بناحية كوبرى 25 دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية وبحوزتهما ( مبالغ مالية قدرها " مليون وثمانية وخمسون ألف جنيه مصرى، وألف وأربعمائة دولار " ).



وبمواجهتهما عن مصدر المبالغ المالية قررا بحيازتهما للمبالغ المالية المُشار إليها، بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.