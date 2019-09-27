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رياضة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:03 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
يواجه فريق ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد، غدا، السبت، على ملعب برامال لين، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة وليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة ليفربول وشيفيلد في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 11.

ليفربول ضد شيفيلد:

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بتحقيق الثلاث نقاط، بينما يطمح شفيلد في مصالحة جماهير بعد الخروج من كأس الربطة، عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز.

ويستهدف ليفربول لتحقيق الفوز الـ 16 له على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي، مواصلة تألقه أمام الصغار، حيث ولم يتذوق مرارة الهزيمة أمام فريق خارج الستة الكبار منذ يناير 2016.

ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي:

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب مانفسيه مانشتستر سيتي، بينما يتواجد شيفيلد في المركز العاشر بـ 8 نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة شيفيلد في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد.

خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - هيندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينيو.
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