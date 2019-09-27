اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة جيرالسيون

تكثف اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مجهوداتها من أجل إقناع الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجماهير لحضور مباراة الإياب بين نادي الزمالك ونظيره جيرالسيون فوت بطل السنغال على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية المقرر إقامتها بعد غد الأحد فى إطار دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.



كان نادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو تلقى خسارة أمام بطل السنغال فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 ويحتاج إلى هدف وحيد للتأهل إلى دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.



ويسعى اتحاد الكرة إلى إقناع الجهات الأمنية إلى زيادة أعداد الجماهير فى لقاء الإياب بين الزمالك وبطل السنغال من 5 آلاف مشجع فقط تم الموافقة على ملعب استاد بتروسبورت إلى 20 ألف بعدما جرى نقله إلى ملعب برج العرب فى الإسكندرية.



جاء طلب اتحاد الكرة زيادة أعداد الجماهير من 5 آلاف إلى 20 ألف مشجع بناء على رغبة نادي الزمالك بضرورة تواجد كثافة جماهيرية فى اللقاء لمؤازرة الفارس الأبيض لاسيما وأنه بحاجة إلى الفوز على الأقل بهدف نظيف من أجل التأهل إلى دور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.



يذكر أن مجلس إدارة جيرالسيون اخطز مسئولى نادى الزمالك بتمسكهم بخوض مباراة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين يوم الأحد المقبل بملعب بتروسبورت.