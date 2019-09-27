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قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:00 م
إطلالات النجمات اليوم
إطلالات النجمات اليوم في الجونة
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هاجر هانئ
شاركت صباح اليوم بعض النجمات متابعيهن علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الإطلالات اللاتي ظهرن بها في آخر يوم من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وقبل ساعات من حفل الختام.

خطفت الأنظار الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة بسيطة، مرتدية فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة، واتسم باللون الأبيض المتناسق مع الإطلالات النهارية، ونسقت معه حذاء مسطح باللون البينك.

وظهرت الفنانة التونسية درة بفستان أنيق كعادتها حيث ارتدت جيبة متوسطة الطول تميزت بالقماش المزين برسومات عباد الشمس ونسقت معها بلوزة من نفس القماش، كما ظهرت مى عمر بفستان أصفر متوسط الطول من علامة Maxmara، وتميز التصميم بحزام رفيع حول الخصر وبصيحة الكتف الواحد، كما أطلت زوجة الفنان أحمد داود الفنانة علا رشدى، بفستان قصير جمع بين اللون الأصفر المزين ببعض النقوشات باللون الأحمر.


تألقت إنجى وجدان بفستان طويل باللون الأخضر، من علامة H&M، ونسقت معه صندل باللون الأبيض، وأكملت إنجى إطلالتها بحقيبة يد من SUKI Designs على شكل كف اليد، وارتدت إكسسوارات أنيقة من Cherif El Sirgany Joailliers، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من أنامل ahmed mounir، ووضع لها خبير التجميل Tamer . Ashraf.
قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز
قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز
قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز
قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز
قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز
قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز
قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز
قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز
قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز
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