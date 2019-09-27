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رياضة

22 لاعبا في قائمة سموحة استعدادا لمواجهة المقاولون بالدوري .. غدا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:57 م
حسام حسن
حسام حسن
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عبدالله هشام
أعلن حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن اختيار ٢٢ لاعبا لدخول معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون غدا على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى العام .

ضمت القائمة كلا من :
الهانى سليمان ، عمر صلاح ، محمود معاذ ، ابراهيم عبد القوى ، رجب نبيل ، محمود عزت ، يوسف ديوب ، إسلام الفار ، ناصر ماهر ، أحمد حسن مكى ، إسلام جمال ، فوزى الحناوى ، محمد نادى ، كريم يحيى ، إيدى إيمومو ، محمد حليمو ، حسام حسن ، أحمد جمال ، رونالد وانجا ، شريف رضا ، أحمد أبو الفتوح ، فارس مجاهد .

وكان سموحة قد تعرض لهزيمة أمام الأهلي بنتيجة هدف دون رد في الجولة الاولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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