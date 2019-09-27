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مرأة

بإطلالة كاجول.. ساندي تتألق في أحدث ظهور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:52 م
على الأرض... شاهد
على الأرض... شاهد ساندي بـ إطلالة كاجول
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قسم المرأه
شاركت المطربة ساندي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ساندي بـ تيشرت أصفر كت وبنطلون أسود منسقة معهم شنطة صغيرة الحجم، وانتعلت حذاء رياضي أبيض، ما نال إعجاب متابعيها.

ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات واكتفت بخاتم رقيق، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت قليل من المكياج المناسب لبشرتها مع أحمر شفاه باللون البينك.
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