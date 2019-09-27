غدًا.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكانو سبورت

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في الحادية عشرة صباح غدٍ السبت في أحد فنادق برج العرب بالإسكندرية.



يشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي وكانو سبورت ومن بينها الزي الخاص بكل فريق وموعد وصولهما إلي ارض الملعب وغيرها من الأمور الإدارية الخاصة باللقاء.



ويلتقي الأهلي مع نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.



ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب حيث دخل الفريق معسكرا مغلقا في الإسكندرية إستعدادا لمواجهة بطل غينيا الاستوائية.



وكان الأهلي قد حقق الفوز علي كانو سبورت في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.



