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رياضة

24 لاعبا في قائمة المصري لمباراتي ماليندي والإسماعيلي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:54 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم ببرج العرب استعدادًا لمباراة ماليندي بالكونفيدرالية .

وتقام المباراة في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب والذي يستضيف كذلك مباراة المصري وشقيقه الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والمقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل.

وتضم القائمة المختارة لمباراة ماليندي 20 لاعبًا هم :
حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.
خط الدفاع : كريم العراقي ، عمر كمال ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، محمود حمد.
خط الوسط : عمرو موسى ، أحمد ياسر ، فريد شوقي ، عبد الناصر دي ماريا ، حسن علي ، حسين رجب ، ايزي ايميكا ، سعيدو سينبوري ، اسلام عطية ، حجاج عويس.
خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.

فيما اصطجب الكابتن ايهاب جلال في المعسكر أربعة لاعبين غير مقيدين في القائمة الأفريقية استعدادًا لمباراة الإسماعيلي وهم: الرباعي بهاء مجدي ، عماد فتحي ، شيخ موكورو ، مفتاح طقطق.
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